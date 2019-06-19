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19.06.19 21:28

На Чернігівщині відбуваються випробування модернізованої танкоремонтної майстерні ТРМ-80. ФОТОрепортаж

Фахівці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки, в Чернігові, проводять випробування української модернізованої танкоремонтної майстерні ТРМ-80.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

На Чернігівщині відбуваються випробування модернізованої танкоремонтної майстерні ТРМ-80 01

Основними напрямками модернізації стали економія пального і заміна на сучасні зразки робочого обладнання.

Базою для ТРМ-80 є автомобіль ЗІЛ-131, "рідний" бензиновий двигун якого витрачав 50 літрів на 100 кілометрів. Його змінили на дизельний двигун білоруського виробництва Д245.9 з витратою до 32 літрів/100 км.

На Чернігівщині відбуваються випробування модернізованої танкоремонтної майстерні ТРМ-80 02

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На Чернігівщині відбуваються випробування модернізованої танкоремонтної майстерні ТРМ-80 03

Ще одним пунктом економії пального є встановлення окремого дизельного генератора EP-R133TDE потужністю 10 кВт бельгійського виробництва.

"У старій моделі автономне живлення електроенергією здійснювалося від базового двигуна АБШ через коробку відбору потужності КОМ-1. Очікувана економія витрати пального удвічі", - розповів начальник науково-дослідної лабораторії ДНДІ ВС ОВТ Геннадій Никифоров.

На Чернігівщині відбуваються випробування модернізованої танкоремонтної майстерні ТРМ-80 04

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На Чернігівщині відбуваються випробування модернізованої танкоремонтної майстерні ТРМ-80 05
На Чернігівщині відбуваються випробування модернізованої танкоремонтної майстерні ТРМ-80 06

Також замінили зварювальні трансформаторні установки на сучасні інверторні Ergus E400 DCi, або MET400DCi і "Патон" АДІ-200РАС. Крім того, відбулася заміна ручного електрифікованого інструменту (ручні дрилі, електроточила тощо) на сучасні, провідних світових виробників.

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