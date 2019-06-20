З воїном 57-ї ОМПБр Павлом Тихоновим, загиблим на Донбасі, попрощалися в Кропивницькому. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 20 червня, у місті Кропивницький відбулося прощання з Павлом Борисовичем Тихоновим (позивний 151), 1975 року народження, прапорщиком, командиром одного з підрозділів розвідки 42-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади, який загинув 17 червня у зоні Операції Об'єднаних Сил, у районі Донецького аеропорту, під час виконання бойового завдання.

Павло Тихонов народився 02.10.1975 року у Кіровограді. Після закінчення школи №20 був призваний на строкову службу, яку проходив у морській піхоті в місті Феодосія. Закінчив Кіровоградський інститут комерції. Працював у Кіровоградській обласній філармонії і таксистом з позивним "151". У травні 2014 року пішов на фронт, а з червня 2014 року перебував у лавах 42-го ОМПБ. Брав участь в усіх важких боях підрозділу, восени 2017 року дістав на фронті контузію та перелом ноги, проходив лікування у Кіровоградському госпіталі для ветеранів війни.

Поховали Героя на Алеї почесних поховань Рівнянського кладовища Кропивницького.

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У нього залишилися дружина, син та донька, яка теж проходить службу в Збройних Силах України.













Фото: Гречка