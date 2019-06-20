"Вимерлий" Донецьк: блогер показав порожні вулиці і забиті магазини окупованого міста. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Матеріал опублікував місцевий блогер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Восточный вариант".

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За його словами, з мільйона людей, які проживали в Донецьку до 2014 року, тепер в місті залишилося лише близько 350 тисяч. На підтвердження своїх слів він показав абсолютно безлюдні центральні вулиці і головну площу міста, а також закриті магазини і розважальні заклади, які користувалися попитом у відвідувачів в довоєнні часи.

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Незважаючи на те, що зйомка була зроблена в понеділок, головна вулиця Донецька - вулиця Артема - видається абсолютно порожньою, а транспорту на ній практично немає, чого неможливо було уявити в мирні часи, коли на цій вулиці часто були затори.

"Коментатори, які писали мені: що ж ти показуєш, що людей немає? Так я ж їх у фотошопі не видаляв. Насправді їх просто немає!" - відповідав блогер на коментарі своїх передплатників, яких дивували абсолютно порожні вулиці Донецька.

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Водночас багато магазинів, які раніше працювали на центральній вулиці, тепер порожні, а їх приміщення здаються в оренду.

Абсолютно порожньою видається на відео і центральна площа Леніна, а також вулиці, які прилягають до неї.





Далі блогер вирушив на вулицю Челюскінців, показавши по дорозі колись популярний у донеччан, а тепер закритий заклад "Байкерз бар". За його словами, нині бар не працює.





Закрито також цілу низку магазинів і банків на проспекті Театральному. Вітрини забиті фанерою, а сходи біля входу заростають травою.

"Тут уже бізнес не працює. І вулиця Артема стала мертвою для бізнесу" - зазначає блогер.

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Давно не працює також і досить відвідуваний в минулому гастроном "Нікольський" на перетині Театрального і Челюскінців. Нині його площі здаються в оренду, проте бажаючих орендувати їх поки немає. Автор відео також зазначає, що вандали розбили мармурові поручні біля входу в магазин.









Автор підкреслює, що не виражає жодної політичної позиції, а просто показує рідне місто таким, яке воно є. І будь-який донеччанин напевно погодиться, що порівняно з довоєнним періодом, коли Донецьк був звичайним українським обласним центром, зараз місто вдень у понеділок аномально порожнє і навіть вимерле.