Археологи розкопали в центрі Чернігова давньоруське поховання XII ст. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своєму сайті повідомив Національний архітектурно-історичний заповідник "Чернігів стародавній".

"Розкопане поховання належить приблизно до 12 ст. Біля нього виявлено сліди паркану й будівель того ж періоду", - розповів археолог Ігор Ігнатенко.

За його словами, розкопки були ініційовані ним на ділянці, де без погодження з організаціями охорони пам'яток проводилися земляні роботи з переукладання тротуарів. Для досліджень їх призупинили.

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Під час розкопок археологи встановили, що на цьому місці (навпроти Центрального ринку) у Х ст. розташовувався могильник, імовірно, курганного типу. А в XIII столітті тут існувала житлова або господарська забудова. На місці, де стояли ті будівлі, дослідники виявили уламки скляних браслетів, намистину та багато фрагментів посуду XIII століття.



