"Коли буде літак, ніхто не знає": 150 пасажирів SkyUp другий день не можуть вилетіти з Барселони до Харкова. ВІДЕО+ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили родичі застряглих в аеропорту Барселони пасажирів.

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"В аеропорту Барселони другий день закриті 150 наших громадян. Мали летіти авіакомпанією SkyUp, літак не подали. У компанії не відповідають на телефон. У міністерстві нуль реакції, люди без їжі і води, багато дітей. Їм не дають ні їжі, ні води. Інформації ніякої не надають. Барселона віддає багаж і відправляє на всі чотири сторони. Компенсацію ніхто відшкодовувати не збирається. Люди в шоці. Їм сказали добиратися додому як хочуть і за свій рахунок", - повідомила Анастасія.

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За словами українських туристів, вони повинні були прилетіти до Харкова ще 20 червня о 01:25, але рейс затримується досі.

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Як повідомляє "ГородХ",в аеропорту багаж відправили в літак, але самі туристи в нього не потрапили. При цьому ніякої інформації про те, коли ж буде оголошена посадка, довгий час не було. Потім з електронного табло зник рейс. Пізніше з'ясувалося, що літак зламався. Представник авіакомпанії SkyUp до мандрівників так і не вийшов. Всі спроби додзвонитися до нього не мали успіху.

Серед пасажирів були маленькі діти. Комусь із них знадобилися ліки, а вони були в багажі. Купити їх можна ніде було, так як ніч на дворі. Крім того, пасажири хотіли їсти, пити і спати.