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20.06.19 17:32

Бейсболка, берці, широкий крок: фоторобот і прикмети ймовірного нападника на журналіста Комарова. ФОТО

Правоохоронці оприлюднили фоторобот чоловіка, який ймовірно напав на черкаського журналіста Вадима Комарова, який помер сьогодні вночі, не виходячи з коми, після побиття 4 травня.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією голови Національної поліції України Сергія Князєва, з дозволу слідчих вирішено оприлюднити фоторобот ймовірного нападника на Комарова.

"Це чоловік високого зросту (близько 190 см), має худорляву статуру, сутулиться. Голова чоловіка голена або повністю лиса", - зазначив Князєв.

Глава Нацполіції додав, що в день скоєння злочину чоловік був одягнений у чорні куртку і штани. На голові - бейсболка чорного кольору з емблемою. Взуття - черевики типу "берці" радянського зразка. Під час ходи людина робить досить широкий крок.

Бейсболка, берці, широкий крок: фоторобот і прикмети ймовірного нападника на журналіста Комарова 01

Бейсболка, берці, широкий крок: фоторобот і прикмети ймовірного нападника на журналіста Комарова 02
Бейсболка, берці, широкий крок: фоторобот і прикмети ймовірного нападника на журналіста Комарова 03

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"Звертаємося до громадськості і всіх представників засобів масової інформації по допомогу в ідентифікації ймовірного нападника. Будь-яка ваша інформація щодо підозрюваного може бути корисною для слідства", - зазначив Князєв. 

Нагадаємо, напад на журналіста стався в суботу, 4 травня, близько 9 ранку. Він отримав кілька ударів по голові і перебував у комі після операції в місцевій лікарні.

5 травня кримінальне провадження за фактом нападу на черкаського журналіста Вадима Комарова перекваліфіковано зі статті "Умисне тяжке тілесне ушкодження" на статтю "Замах на умисне вбивство".

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