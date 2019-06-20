Перший цього року гвинтокрил Н225 для системи авіабезпеки МВС прибув в Україну. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас чергове свято, чергове отримання Н225 у рамках контракту. Це ще один зразок сучасного транспортного засобу, який виконуватиме завдання в системі авіаційної безпеки МВС. Пілотування з Франції в Україну цього вертольота виконували наші пілоти. Це був тривалий переліт 2500 кілометрів, суттєвий виклик і хороша перевірка навичок нашого екіпажу", - зазначив Гончаров.
Глава ДСНС Микола Чечоткін повідомив, що це третій вертоліт Н225, який поповнить авіацію рятувальників. Ті машини, які були поставлені раніше, вже виконують завдання за призначенням.
"Ці машини вже несуть бойові чергування і залучаються до виконання завдань за призначенням. Неодноразово вертольоти залучалися для доставки оперативних груп у зону стихійного лиха в Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Крім того, вони вже працювали в зоні ООС на Донбасі", - зазначив Чечоткін.