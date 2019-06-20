Перший цього року гвинтокрил Н225 для системи авіабезпеки МВС прибув в Україну. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас чергове свято, чергове отримання Н225 у рамках контракту. Це ще один зразок сучасного транспортного засобу, який виконуватиме завдання в системі авіаційної безпеки МВС. Пілотування з Франції в Україну цього вертольота виконували наші пілоти. Це був тривалий переліт 2500 кілометрів, суттєвий виклик і хороша перевірка навичок нашого екіпажу", - зазначив Гончаров.

Глава ДСНС Микола Чечоткін повідомив, що це третій вертоліт Н225, який поповнить авіацію рятувальників. Ті машини, які були поставлені раніше, вже виконують завдання за призначенням.

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"Ці машини вже несуть бойові чергування і залучаються до виконання завдань за призначенням. Неодноразово вертольоти залучалися для доставки оперативних груп у зону стихійного лиха в Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Крім того, вони вже працювали в зоні ООС на Донбасі", - зазначив Чечоткін.









