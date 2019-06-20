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20.06.19 20:27

Студенти, які протестують проти працевлаштування Портнова в КНУ, розпочали сидячий страйк у приймальні ректора вузу (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кілька десятків протестувальників проти прийняття на посаду професора в КНУ ексзаступника голови АП Андрія Портнова влаштували сидячий страйк біля приймальні ректора КНУ Леоніда Губерського.

Студенти, які протестують проти працевлаштування Портнова в КНУ, розпочали сидячий страйк у приймальні ректора вузу (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Після акції під стінами червоного корпусу КНУ, студенти пройшли до приймальні ректора.

Вони заявили, що будуть там, поки ректор особисто не прийме їхнє звернення з приводу Андрія Портнова.

О 20-10 мітингувальники додзвонилися до ректорам КНУ Леоніда Губерського. Той заявив, що зараз перебуває на зустрічах і до 10 ранку його не буде. Частина протестуючих залишається чекати до ранку. Представники адміністрації університету дозволили студентам залишитися ночувати біля приймальні ректора.

Студенти, які протестують проти працевлаштування Портнова в КНУ, розпочали сидячий страйк у приймальні ректора вузу (оновлено) 01
Студенти, які протестують проти працевлаштування Портнова в КНУ, розпочали сидячий страйк у приймальні ректора вузу (оновлено) 02
Студенти, які протестують проти працевлаштування Портнова в КНУ, розпочали сидячий страйк у приймальні ректора вузу (оновлено) 03
Студенти, які протестують проти працевлаштування Портнова в КНУ, розпочали сидячий страйк у приймальні ректора вузу (оновлено) 04
Студенти, які протестують проти працевлаштування Портнова в КНУ, розпочали сидячий страйк у приймальні ректора вузу (оновлено) 05
Студенти, які протестують проти працевлаштування Портнова в КНУ, розпочали сидячий страйк у приймальні ректора вузу (оновлено) 06
Студенти, які протестують проти працевлаштування Портнова в КНУ, розпочали сидячий страйк у приймальні ректора вузу (оновлено) 07

Фото - Олег Богачук 

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