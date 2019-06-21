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21.06.19 10:45

Модернізована самохідна зенітна установка "Шилка" пройшла випробування. ВIДЕО

Дослідний зразок модернізованої зенітної самохідної установки ЗСУ-23-4М зенітно-артилерійського комплексу "Шилка" пройшов вирішальні відомчі випробування.

Згідно із зареєстрованим у Міністерстві оборони рішенням, тепер 3СУ-23-4М-А1 готовий до дослідної експлуатації, повідомляє Цензор.НЕТ.

Модернізована самохідна зенітна установка Шилка пройшла випробування 01

Модернізація ЗСУ, проведена державним підприємством "Завод "Арсенал"" за власні обігові кошти, передбачала встановлення на установку нової багатофункціональної радіолокаційної станції замість наявної РЛС і заміну спеціалізованої аналогової обчислювальної системи на сучасну цифрову. Також установку обладнали навігаційною системою, системою забезпечення та блоком цифро-аналогових перетворювачів.

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Модернізована самохідна зенітна установка Шилка пройшла випробування 02

Модернізована самохідна зенітна установка Шилка пройшла випробування 03

Завод "Арсенал" за договором з Міністерством оборони проводить дослідно-конструкторську роботу, спрямовану на модернізацію зенітної самохідної установки "Шилка" ще з 2015 року.

Модернізація запланована в трьох варіантах. Другий варіант модернізації додатково до нововведень першого передбачає встановлення устаткування на установку оптико-локаційної системи. У третьому варіанті до переваг першого і другого варіантів додається ракетний канал із чотирма ракетами "Голка".

Роботи над другим і третім варіантами нині тривають.

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