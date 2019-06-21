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21.06.19 12:01

"Fuck Russia!" - антиросійський протест у Грузії. ФОТОрепортаж

Вчора біля парламенту Грузії почалися масові протести після того, як один з учасників російської делегації комуніст Сергій Гаврилов сів у крісло спікера грузинського парламенту, щоб відкрити "Міжпарламентську асамблею православ'я".

Цензор.НЕТ зробив добірку фотографій цих подій.

Fuck Russia! - антиросійський протест у Грузії 01
Fuck Russia! - антиросійський протест у Грузії 02
Fuck Russia! - антиросійський протест у Грузії 03
Fuck Russia! - антиросійський протест у Грузії 04
Fuck Russia! - антиросійський протест у Грузії 05

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Fuck Russia! - антиросійський протест у Грузії 06
Fuck Russia! - антиросійський протест у Грузії 07
Fuck Russia! - антиросійський протест у Грузії 08
Fuck Russia! - антиросійський протест у Грузії 09
Fuck Russia! - антиросійський протест у Грузії 10

Читайте: Нардеп Єленський заявив, що на нього в Тбілісі напали російські депутати: "Агресора не можна задобрити. Його можна тільки зупинити"

Fuck Russia! - антиросійський протест у Грузії 11
Fuck Russia! - антиросійський протест у Грузії 12
Fuck Russia! - антиросійський протест у Грузії 13
Fuck Russia! - антиросійський протест у Грузії 14

Фото - Ariana Gic/Facebook

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Fuck Russia! - антиросійський протест у Грузії 17

сльозогінного газу відтіснили протестувальників від парламенту Грузії

Протести в Тбілісі почалися після того, як російському депутату Сергію Гаврилову помилково дали сісти в крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.

Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, главу МВС Георгія Гахарію та главу СГБ Вахтанга Гомелаурі.

Внаслідок застосування поліцією в Тбілісі спецзасобів постраждали близько 70 осіб, журналістка втратила око.

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