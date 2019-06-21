"Fuck Russia!" - антиросійський протест у Грузії. ФОТОрепортаж

Цензор.НЕТ зробив добірку фотографій цих подій.
Фото - Ariana Gic/Facebook
Протести в Тбілісі почалися після того, як російському депутату Сергію Гаврилову помилково дали сісти в крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.
Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, главу МВС Георгія Гахарію та главу СГБ Вахтанга Гомелаурі.
Внаслідок застосування поліцією в Тбілісі спецзасобів постраждали близько 70 осіб, журналістка втратила око.