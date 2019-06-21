Суд відправив під домашній арешт учасника банди "Кримське козацьке військо", який допомагав окупувати Крим і нагороджений за це медалями. ФОТО

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

"Поліцейські встановили, що 55-річний уродженець Херсонської області з лютого по квітень 2014 року організовував та брав активну участь у проведенні незаконних зібрань та мітингів на території Роздольненського району Автономної Республіки Крим. Ці заходи проводилися на підтримку незаконної окупації Кримського півострова Російською Федерацією", - йдеться в повідомленні.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи у спосіб, що суперечить встановленому порядку зміни меж території та державного кордону України, чоловік за наказом отамана Роздольненської філії громадського об’єднання "Крымское республиканское отделение всероссийской общественной организации "Союз казаков "Крымское козачье войско" разом з іншими особами здійснював охорону проведення незаконних мітингів та зібрань.

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За все це чоловік нагороджений окупаційною владою АР Криму медалями "За защиту Крима" та "За возвращение Крыма". Окрім громадянства України він має і громадянство РФ.

Зараз за клопотанням слідчого поліції в АР Крим та м.Севастополі Херсонський міський суд обрав зловмиснику міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з використанням електронного засобу контролю.



