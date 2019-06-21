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21.06.19 12:35

Суд відправив під домашній арешт учасника банди "Кримське козацьке військо", який допомагав окупувати Крим і нагороджений за це медалями. ФОТО

Слідчі поліції АР Крим повідомили про підозру учаснику незаконного формування "Кримське козаче військо", який сприяв окупації півострова Росією.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

"Поліцейські встановили, що 55-річний уродженець Херсонської області з лютого по квітень 2014 року організовував та брав активну участь у проведенні незаконних зібрань та мітингів на території Роздольненського району Автономної Республіки Крим. Ці заходи проводилися на підтримку незаконної окупації Кримського півострова Російською Федерацією", - йдеться в повідомленні.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи у спосіб, що суперечить встановленому порядку зміни меж території та державного кордону України, чоловік за наказом отамана Роздольненської філії громадського об’єднання "Крымское республиканское отделение всероссийской общественной организации "Союз казаков "Крымское козачье войско" разом з іншими особами здійснював охорону проведення незаконних мітингів та зібрань.

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За все це чоловік нагороджений окупаційною владою АР Криму медалями "За защиту Крима" та "За возвращение Крыма". Окрім громадянства України він має і громадянство РФ.

Зараз за клопотанням слідчого поліції в АР Крим та м.Севастополі Херсонський міський суд обрав зловмиснику міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з використанням електронного засобу контролю.

Суд відправив під домашній арешт учасника банди Кримське козацьке військо, який допомагав окупувати Крим і нагороджений за це медалями 01
Суд відправив під домашній арешт учасника банди Кримське козацьке військо, який допомагав окупувати Крим і нагороджений за це медалями 02

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