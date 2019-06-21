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21.06.19 13:06

Викрикували "ДНР, вперед!": Двом ірландцям заборонили в'їзд в Україну на три роки після зухвалої поведінки в "Борисполі". ФОТО

Двом громадянам Ірландії, які рейсом із Дубліна прибули в київський аеропорт "Бориспіль" у четвер, заборонено в'їзд до України на три роки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби України, під час посадки літака ірландці дістали символіку Росії, "георгіївські стрічки" та викрикували "ДНР, вперед!".

Прикордонники з'ясували, що чоловіки прилетіли в Україну з туристичною метою. "Один з них був у футболці з національною символікою країни-агресора", - зазначили в ДПСУ.

Ірландець повідомив, що планує відвідати свою дівчину, громадянку України, з якою, як з'ясувалося, зворотного зв'язку в нього немає. Зі слів іноземця прикордонникам стало відомо, що напередодні він перебував у Росії. Квитків на зворотний рейс ірландці не мали.

Як повідомляється, в багажі туристів прикордонники виявили предмети, що мають пропагандистський і провокаційний характер, зокрема національну символіку РФ та "георгіївські стрічки".

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Викрикували ДНР, вперед!: Двом ірландцям заборонили вїзд в Україну на три роки після зухвалої поведінки в Борисполі 01
Викрикували ДНР, вперед!: Двом ірландцям заборонили вїзд в Україну на три роки після зухвалої поведінки в Борисполі 02

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