Поліція на Чернігівщині затримала педофіла, який, вдаючи лікаря, змушував дітей роздягатися для "огляду". ФОТО

Про це повідомив заступник керівника Нацполіції України В'ячеслав Аброськін, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 19 червня 2019 року в Чернігівській області невідомий на вулиці селища представився лікарем, завів дівчинку, 2009 р.н., до непрацюючої школи, де під приводом огляду примусив дитину роздягнутися та розглядав оголене тіло дитини.

"Вчора працівниками поліції цей покидьок був затриманий - чоловік, 1968 р.н., мешканець Чернігова, раніше неодноразово судимий за вчинення статевих злочинів відносно дітей:

11.02.2011року - ст. 156 ч.2; 25.12.2012 року- ст 156 ч.2 КК України", - розповів Аброськін.

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Після цих випадків з дітьми працювали психологи, додав він.

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Аброськін також подякував кожному, хто підписав петицію для ухвалення Радою закону про боротьбу з педофілією.

"Тільки за вчора ми зібрали 13 490 підписів. Залишилося трохи більше 10 000. Не будьте байдужими, разом захищатимемо наших дітей", - написав він.