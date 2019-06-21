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21.06.19 14:30

Група переселенців організувала канал фінансування терористів "ДНР". Із 2016 року обіг становить 5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України блокували канал фінансування незаконних збройних формувань так званої "ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що група переселенців з окупованих територій, які тимчасово мешкають у Києві, організували переведення коштів для фінансового забезпечення бойовиків.

Вони разом зі спільником, який фактично проживає у Донецьку, налагодили в обхід чинного законодавства канал надходження готівки на тимчасово окуповану територію Донецької області, у тому числі в інтересах встановлених учасників НЗФ "ДНР".

Для проведення операцій зловмисники використовували реквізити банківських карток, відкритих у вітчизняних банківських установах", - йдеться в повідомленні.

Група переселенців організувала канал фінансування терористів ДНР. Із 2016 року обіг становить 5 млн грн, - СБУ 01

У ході досудового розслідування співробітники СБ України задокументували, що протиправний механізм функціонує з 2016 року, загальний обсяг з ознаками фінансування терористичної діяльності становить майже п’ять мільйонів гривень.

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Під час санкціонованих слідчих дій у Києві за адресами службових, житлових приміщень та в автотранспорті фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили велику суму грошей в іноземній і вітчизняній валютах, сорок дев’ять банківських карток та "чорну" бухгалтерію, яка доводить проведення незаконних оборудок.

Група переселенців організувала канал фінансування терористів ДНР. Із 2016 року обіг становить 5 млн грн, - СБУ 02

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму) фігурантам справи планується оголосити підозри. Триває досудове слідство.

Група переселенців організувала канал фінансування терористів ДНР. Із 2016 року обіг становить 5 млн грн, - СБУ 03
Група переселенців організувала канал фінансування терористів ДНР. Із 2016 року обіг становить 5 млн грн, - СБУ 04
Фото: пресслужба СБУ

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