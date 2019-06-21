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21.06.19 15:14

Коли вбивав ворогів, відчував азарт!: борди ОПЗЖ із цитатами Ківи з'явилися в Одесі. ФОТО

В Одесі помічено передвиборчі борди "Опозиційною платформи - За життя", на яких використано цитати члена партії Іллі Ківи, який закликає розстрілювати автобуси Київ-Донецьк.

Про це написав блогер Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначає, що ідея розмістити борди з Ківою сподобалася конкурентам партії "За життя" з табору Ахметова-Труханова-Кернеса: "Сьогодні в Одесі з їхньої подачі з'явилися борди ОПЗЖ із цитатами Ківи, який кілька років на потіху РосЗМІ зображував упоротого українського фашиста і обіцяв розстрілювати автобуси з мирними жителями".

Коли вбивав ворогів, відчував азарт!: борди ОПЗЖ із цитатами Ківи зявилися в Одесі 01
Коли вбивав ворогів, відчував азарт!: борди ОПЗЖ із цитатами Ківи зявилися в Одесі 02

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Водночас Казанський запропонував використовувати для реклами й інші цитати Ківи.

"До речі, якщо вже ідея зайшла, пропоную набір скринів із цитатами Ківи для нової серії бордів. Є справжня перлина - Ілля Ківа бажає смерті куму третього номера списку своєї партії Віктора Медведчука. Таке не щодня побачиш", - зазначає блогер.

Коли вбивав ворогів, відчував азарт!: борди ОПЗЖ із цитатами Ківи зявилися в Одесі 03
Коли вбивав ворогів, відчував азарт!: борди ОПЗЖ із цитатами Ківи зявилися в Одесі 04
Коли вбивав ворогів, відчував азарт!: борди ОПЗЖ із цитатами Ківи зявилися в Одесі 05
Коли вбивав ворогів, відчував азарт!: борди ОПЗЖ із цитатами Ківи зявилися в Одесі 06

Коли вбивав ворогів, відчував азарт!: борди ОПЗЖ із цитатами Ківи зявилися в Одесі 07

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