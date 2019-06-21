Іванівка попрощалася з 11-річною Дариною Лук'яненко, жорстоко вбитою педофілом на Одещині. ФОТО

Про це повідомив заступник керівника Нацполіції України В'ячеслав Аброськін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Іванівці попрощалися з убитою 13.06.2019 Дариною Лук'яненко", - написав він.









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"Вбивця заарештований і буде нести покарання, але поки ми не посилимо відповідальність за статеві злочини відносно дітей, не зробимо реєстр засуджених за статеві злочини, вже сьогодні може бути зґвалтована або вбита інша дитина", - додав Аброськін, нагадавши про петицію для ухвалення Радою закону про боротьбу з педофілією.