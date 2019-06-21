Конфлікт у київському монастирі: Філарет звільнив настоятеля, який напередодні не з'явився на "собор". ФОТО

Настоятель монастиря Макарій напередодні відмовився брати участь у так званому "соборі" Київського патріархату. Зате отець Андрій брав участь у цьому заході і Філарет пообіцяв висвятити його в єпископи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "BBC News Україна".

У п'ятницю група людей на чолі з отцем Андрієм прибула в цей монастир поруч із Києво-Печерською лаврою та привезла два документи. Перший - наказ Філарета як глави Київського патріархату про звільнення настоятеля Макарія і призначення на його місце архімандрита Андрія.

У самому монастирі зараз присутні десятки осіб - представники обох сторін, ситуація напружена. Також на місці є кілька нарядів поліції, на вулиці чергують автобуси з правоохоронцями.

Свято-Феодосіївський монастир належав УПЦ Київського патріархату, але після створення ПЦУ перейшов до неї.

20 червня монахи разом із настоятелем через дії Філарета прийняли рішення і звернулися до митрополита Епіфанія про перехід монастиря в його підпорядкування.

За даними "ВВС News Україна", митрополит Епіфаній прийняв монастир і видав указ про це.

Зараз на місці працюють юристи обох сторін. Настоятель Макарій відмовляється передати керівництво. У свою чергу, призначений Філаретом настоятель Андрій збирає свої речі і, можливо, залишить будівлю монастиря.

У самому монастирі зараз присутні десятки осіб - представники обох сторін, ситуація напружена. Також на місці є кілька нарядів поліції, на вулиці чергують автобуси з правоохоронцями.

Свято-Феодосіївський монастир належав УПЦ Київського патріархату, але після створення ПЦУ перейшов до неї.

20 червня монахи разом із настоятелем через дії Філарета прийняли рішення і звернулися до митрополита Епіфанія про перехід монастиря в його підпорядкування.

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За даними "ВВС News Україна", митрополит Епіфаній прийняв монастир і видав указ про це.

Зараз на місці працюють юристи обох сторін. Настоятель Макарій відмовляється передати керівництво. У свою чергу, призначений Філаретом настоятель Андрій збирає свої речі і, можливо, залишить будівлю монастиря.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ-КП.