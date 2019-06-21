Росія перетворила Донбас на полігон і бойову лабораторію, - командувач ЗС Великої Британії Карлтон-Сміт. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на британське видання The Sun.

За словами генерала, окуповані території на Донбасі - це полігон і бойова лабораторія для війни і з Україною, і з країнами Заходу.

Карлтон-Сміт вважає, що у випадку російської агресії на Донбасі світ має справу з поєднанням убивств, політичного втручання, пропаганди, кібернетичних нападів, використанням кримінальних банд і збройних формувань паралельно й одночасно з "традиційною війною" (окопи, танки, артилерія). Він назвав такий підхід "тіньової війною".

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Британське видання The Sun вважає, що мета президента Росії Володимира Путіна - перешкодити Україні в досягненні реальної законодавчої і успішної незалежності. В іншому випадку Україна стане прикладом для росіян. А той факт, що в Україні йдуть бойові дії - гарантія того, що країна наразі не вступить у НАТО, а отже, Альянс не опиниться на кордоні з РФ.

Автори The Sun зазначають, що з союзників Великої Британії Україна - єдина держава, що активно опирається російській "гібридній війні". На їхню думку, агресор змінює тактику, завдаючи противнику болючі удари. Втім, вони, як стверджується, не можуть привести до повномасштабної війни.

За таких обставин Велика Британія надає ЗСУ суттєву допомогу, направляє своїх інструкторів, які навчають українських бійців. Так, з 2015 року 13 тисяч українських військових пройшли навчання під керівництвом британців. Однак є і ще одна причина надання допомоги Україні. Велика Британія вивчає техніку відбиття російських атак.

Карлтон-Сміт побував у зоні ураження окупаційної артилерії, підійшовши до лінії фронту на 2,5 кілометри. Ситуація там важка. У військ загарбника - понад 470 танків і сотні одиниць артилерії та ракетних установок на більш ніж 300-кілометровій лінії фронту. Всім цим керують російські генерали: Примаков у Донецьку і Князєв у Луганську.

При цьому глава британського Генштабу на зустрічі з командувачем операції ООС, генерал-лейтенантом Олександром Сирським, зазначив, що ця війна вже забувається Заходом.

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Українець на це зауважив, що, хоча цей факт і непокоїть українських військових, але вони перебувають на передовій, і в них немає іншого вибору, окрім захисту від РФ.