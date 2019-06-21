З першого разу вже є практичні кроки, - куратор батальйону "Кривбас" Колесник про пікет ОП з вимогою активізувати переговори щодо обміну полоненими. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив Микола Колесник, куратор батальйону "Кривбас" і депутат Криворізької міськради.

"Зустріч із сім'ями полонених, із колишніми полоненими, з тими, хто має досвід роботи з такою категорією, відбулася в АП. І з першого разу вже є практичні кроки, перші розпорядження, навіть взято в роботу законотворчі ініціативи. Належні інструкції отримають голови ОДА, щоб нікого не забули, такий досвід у нас вже є, поділимося. Знаю, що переговори зі звільнення полонених, політв'язнів, цивільних заручників у Володимира Зеленського в пріоритеті. Поки не маємо можливості обміну і звільнення, то ніхто і ніщо не заважає нам, державі, на місцевому рівні займатися сім'ями "втрачених на війні". Скоро буде зустріч у розширеному форматі, за участю президента. На нараді я запропонував звільнити одного "спеціаліста", що у спадок залишився в будівлі АП, який бурмотів щось незрозуміле, аби робити вигляд корисності, не поза очі запропонував, а в очі", - написав він.

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Нагадаємо, сьогодні, 21 червня, родичі полонених, утримуваних найманцями РФ на окупованому Донбасі, пікетували офіс президента з метою нагадати про необхідність якомога швидшого звільнення полонених.