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22.06.19 12:16

"Мисливці за бронею": на Донеччині бійці ЗСУ змагалися в умінні знищувати техніку ворога. ФОТОрепортаж

Дводенні змагання серед бойових розрахунків протитанкових ракетних комплексів і протитанкової артилерії операції Об'єднаних сил відбулися на одному з військових полігонів Донбасу.

Про це повідомляє пресцентр ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Оператори ПТРК зі складу Об'єднаних сил змагалися в двох номінаціях: спортивній та професійній.

У перший день воїни ООС повинні були у складі бойових розрахунків подолати півкілометрову дистанцію із численними перепонами. Ускладнювало проходження смуги  те, що вправа виконувалась у повному бойовому спорядженні. Потрібно було не лише швидко пробігти певні відрізки дистанції, але й комбінувати силові та анаеробні вправи. Зокрема, переносити ящики з боєприпасами, у протигазі подолати умовно заражену ділянку місцевості, вразити ціль пострілом з автомата, кидати гранати на влучність та наприкінці дистанції провести медичну евакуацію постраждалого з підбитої техніки за допомогою евакуаційних строп.


Другий день був повністю присвячений демонстрації професійних навичок та виконанню практичних стрільб. Бойові розрахунки та екіпажі ПТРК "Штурм", "Конкурс", "Фагот", "Стугна-П", а також гарматні розрахунки протитанкової артилерії МТ-12 "Рапіра" по черзі виконували практичні стрільби по виданих цілях.

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Мисливці за бронею: на Донеччині бійці ЗСУ змагалися в умінні знищувати техніку ворога 01
Мисливці за бронею: на Донеччині бійці ЗСУ змагалися в умінні знищувати техніку ворога 02
Мисливці за бронею: на Донеччині бійці ЗСУ змагалися в умінні знищувати техніку ворога 03
Мисливці за бронею: на Донеччині бійці ЗСУ змагалися в умінні знищувати техніку ворога 04
Мисливці за бронею: на Донеччині бійці ЗСУ змагалися в умінні знищувати техніку ворога 05
Мисливці за бронею: на Донеччині бійці ЗСУ змагалися в умінні знищувати техніку ворога 06
Мисливці за бронею: на Донеччині бійці ЗСУ змагалися в умінні знищувати техніку ворога 07
Мисливці за бронею: на Донеччині бійці ЗСУ змагалися в умінні знищувати техніку ворога 08
Мисливці за бронею: на Донеччині бійці ЗСУ змагалися в умінні знищувати техніку ворога 09
Мисливці за бронею: на Донеччині бійці ЗСУ змагалися в умінні знищувати техніку ворога 10
Мисливці за бронею: на Донеччині бійці ЗСУ змагалися в умінні знищувати техніку ворога 11
Мисливці за бронею: на Донеччині бійці ЗСУ змагалися в умінні знищувати техніку ворога 12
Мисливці за бронею: на Донеччині бійці ЗСУ змагалися в умінні знищувати техніку ворога 13
Мисливці за бронею: на Донеччині бійці ЗСУ змагалися в умінні знищувати техніку ворога 14
Мисливці за бронею: на Донеччині бійці ЗСУ змагалися в умінні знищувати техніку ворога 15
Мисливці за бронею: на Донеччині бійці ЗСУ змагалися в умінні знищувати техніку ворога 16
Мисливці за бронею: на Донеччині бійці ЗСУ змагалися в умінні знищувати техніку ворога 17

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Мисливці за бронею: на Донеччині бійці ЗСУ змагалися в умінні знищувати техніку ворога 18
Мисливці за бронею: на Донеччині бійці ЗСУ змагалися в умінні знищувати техніку ворога 19
Мисливці за бронею: на Донеччині бійці ЗСУ змагалися в умінні знищувати техніку ворога 20
Мисливці за бронею: на Донеччині бійці ЗСУ змагалися в умінні знищувати техніку ворога 21
Мисливці за бронею: на Донеччині бійці ЗСУ змагалися в умінні знищувати техніку ворога 22
Мисливці за бронею: на Донеччині бійці ЗСУ змагалися в умінні знищувати техніку ворога 23
Мисливці за бронею: на Донеччині бійці ЗСУ змагалися в умінні знищувати техніку ворога 24
Мисливці за бронею: на Донеччині бійці ЗСУ змагалися в умінні знищувати техніку ворога 25
Мисливці за бронею: на Донеччині бійці ЗСУ змагалися в умінні знищувати техніку ворога 26
Мисливці за бронею: на Донеччині бійці ЗСУ змагалися в умінні знищувати техніку ворога 27

Під час змагань протитанкісти продемонстрували високий рівень бойової готовності до застосування ПТРК та артилерії проти броньованих цілей противника. 

Командувач ООС генерал-лейтенант Олександр Сирський, що командував операцією, нагородив учасників змагань грамотами. А ті, хто посів призові місця, окрім грамот отримали ще й грошові сертифікати. За перше місце – 5 тисяч гривень кожному члену бойового розрахунку. За друге та третє місце, відповідно, три та дві тисячі гривень.

Мисливці за бронею: на Донеччині бійці ЗСУ змагалися в умінні знищувати техніку ворога 28
Мисливці за бронею: на Донеччині бійці ЗСУ змагалися в умінні знищувати техніку ворога 29

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