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22.06.19 14:41

Противники "КиївПрайду" почали на його маршруті молитовне стояння. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Правий сектор" та інші патріотичні та християнські організації проводять у центрі Києва "Всеукраїнське молитовне стояння на захист дітей і сімей". Його мета - не допустити проведення завтра в столиці Маршу рівності.

Учасники акції зібралися в парку Шевченка, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

На місці перебуває кілька десятків молодих людей. Вони тримають в руках прапори "Правого сектора", організації "Традиція і порядок", християнських організацій.

Учасники акції встановили навпроти входу в головний корпус університету ім. Шевченка невелику сцену, поставили звукопідсилюючу апаратуру.

Вони збираються перебувати на місці проведення маршу рівності "КиївПрайд" до 12 години завтрашнього дня.

"Українські націоналісти, християни, консерватори і традиціоналісти виступають за здорову модель української родини, проти насильницької гомосексуалізації суспільства. Наша мета - не допустити проведення "гей-параду"! Адже подібні марші - це наруга над мораллю і українськими традиціями", - сказано на сторінці заходу в фейсбук.

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Марш рівності "КиївПрайд" відбудеться 23 червня. Організатори очікують, що в ньому візьмуть участь до 10 тисяч осіб. Основною темою маршу цього року і стала "Свобода. Єдність. Боротьба", а головним гаслом - "Наша традиція - це свобода!".

Автор фото - Олег Богачук.

Противники КиївПрайду почали на його маршруті молитовне стояння 01
Противники КиївПрайду почали на його маршруті молитовне стояння 02
Противники КиївПрайду почали на його маршруті молитовне стояння 03
Противники КиївПрайду почали на його маршруті молитовне стояння 04
Противники КиївПрайду почали на його маршруті молитовне стояння 05
Противники КиївПрайду почали на його маршруті молитовне стояння 06Противники КиївПрайду почали на його маршруті молитовне стояння 07
Противники КиївПрайду почали на його маршруті молитовне стояння 08
Противники КиївПрайду почали на його маршруті молитовне стояння 09
Противники КиївПрайду почали на його маршруті молитовне стояння 10
Противники КиївПрайду почали на його маршруті молитовне стояння 11
Противники КиївПрайду почали на його маршруті молитовне стояння 12
Противники КиївПрайду почали на його маршруті молитовне стояння 13
Противники КиївПрайду почали на його маршруті молитовне стояння 14
Противники КиївПрайду почали на його маршруті молитовне стояння 15
Противники КиївПрайду почали на його маршруті молитовне стояння 16
Противники КиївПрайду почали на його маршруті молитовне стояння 17
Противники КиївПрайду почали на його маршруті молитовне стояння 18

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