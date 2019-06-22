Росія везе в Білорусь ешелони військової техніки нібито "на парад", - Inform Napalm. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Inform Napalm.

Перші документальні свідчення масового перекидання підрозділів ЗС РФ до Білорусі надали активісти Руху Солідарності "Разом", які ввечері 20 червня 2019-го зафіксували в Орші ешелон із російською військовою технікою. Фото бронетранспортерів БТР-82А держави-агресора активісти зробили неподалік від Оршанського залізничного вокзалу.

Примітно, що міністерство оборони РБ заявило, що російські військові для участі в параді прибули саме 21 червня, що, очевидно, суперечить представленим вище фактам.

Згідно з повідомленням пресслужби Західного військового округу ЗС РФ і з наявною інформацією про організаційно-штатну структуру і склад Збройних сил РФ, для участі в параді в Білорусь перекидаються військовослужбовці зі складу 4-ї Кантемирівської дивізії (в/ч 19612, управління – м. Наро-Фомінськ Московської обл.) і 27-ї Севастопольської окремої мотострілецької бригади (в/ч 61899, пункт постійної дислокації – селище Мосрентген, Москва). Обидва з’єднання входять до складу новоствореної 1-ї танкової армії ЗС РФ. Очевидно, бронетранспортери 27-ї ОМСБр і потрапили в об’єктиви засобів фотофіксації.

Для участі в параді в складі піших і механізованих розрахунків мають перекинути не менше 300 військовослужбовців ЗС РФ.

Крім цього, 3 липня 2019 року в небі над Мінськом буде використана і авіація Повітряно-космічних військ РФ, імовірно пілотажна група "Беркути" зі складу 344-го торжоцького Центру бойового застосування і перенавчання льотного складу (гелікоптери Ка-52) і, ймовірно, 47-го окремого змішаного авіаційного полку (винищувачі-бомбардувальники Су-34). Авіаційна техніка цих підрозділів раніше вже була зафіксована в Білорусі під час спільних стратегічних вишколів "Захід 2017". Також в повітряній частині параду заплановані польоти над білоруською столицею російських багатоцільових гелікоптерів Мі-8 та винищувачів Су-30.

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На особливу увагу також заслуговує ще одне повідомлення пресслужби Західного військового округу ЗС РФ. За інформацією цього підрозділу, ще 18 червня військовики та бойова техніка ракетної бригади 1-ї танкової армії ЗВО повантажилися на залізничні платформи і вирушили до Мінська для участі в параді 3 липня.

Йдеться про перекидання в Білорусь оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" 112-ї ракетної бригади (в/ч 03333, ППД – м. Шуя, Южне містечко, Івановська область, РФ). Відстань від місця дислокації військової частини до Мінська становить 930 км і понад 1000 км залізницею.

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Цілком можливо, що російські ракетники під прикриттям участі в параді відпрацьовують оперативне висунення з точки своєї постійної дислокації в призначений позиційний район у Білорусі, що можна розглядати як певний елемент наступальних дій.