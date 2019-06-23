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23.06.19 12:25

Під Києвом горить металобаза, поруч розташована заправка. ФОТОрепортаж

У Бучі Київської області сталася пожежа на металобазі. Вогнем охоплено 1600 квадратних метрів. Поруч розташована заправка, в ДСНС кажуть, що загрози вибуху немає.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Київській області.

"23 червня о 07:41 до оперативно диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло повідомлення про загорання у металевому ангарі в м. Буча. Пожежу локалізовано о 09:00 на площі 1600 м. кв. На ліквідації пожежі зосереджено 9 одиниць техніки та 30 рятувальників", - сказано в повідомленні.

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Інформації про постраждалих і загиблих не надходило.

Поруч з металобазою розташована заправка, уточнює "Громадське". Але керівниця пресслужби ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан заявила, що вогонь не може перекинутися на заправку.

Під Києвом горить металобаза, поруч розташована заправка 01
Під Києвом горить металобаза, поруч розташована заправка 02
Під Києвом горить металобаза, поруч розташована заправка 03
Під Києвом горить металобаза, поруч розташована заправка 04
Під Києвом горить металобаза, поруч розташована заправка 05
Під Києвом горить металобаза, поруч розташована заправка 06

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