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23.06.19 14:01

У будівлю міськради в Харкові в'їхав автомобіль. ФОТО

Вранці в неділю, 23 червня, в будівлю міськради Харкова врізався автомобіль Toyota. 30-річного водія госпіталізували.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

"23 червня близько 07:50 до поліції надійшла інформація про те, що водій автівки "Toyota" в’їхав у будівлю на площі Конституції" - сказано в повідомленні.

Внаслідок ДТП постраждав водій автомобіля. Він був госпіталізований до лікарні міста. Пасажирів у транспортному засобі не було.

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 Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського відділу поліції. Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. 

У будівлю міськради в Харкові вїхав автомобіль 01
У будівлю міськради в Харкові вїхав автомобіль 02
У будівлю міськради в Харкові вїхав автомобіль 03

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