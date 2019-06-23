У будівлю міськради в Харкові в'їхав автомобіль. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

"23 червня близько 07:50 до поліції надійшла інформація про те, що водій автівки "Toyota" в’їхав у будівлю на площі Конституції" - сказано в повідомленні.

Внаслідок ДТП постраждав водій автомобіля. Він був госпіталізований до лікарні міста. Пасажирів у транспортному засобі не було.

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Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського відділу поліції. Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.





