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24.06.19 16:22

Уся повнота "радості" європейців від повернення РФ у ПАРЄ: під стінами Асамблеї виставили "антипутінські" картини. ФОТОрепортаж

Біля будівлі Парламентської Асамблеї Ради Європи художник із Грузії організував імпровізовану виставку своїх "антипутінських" робіт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Біля Ради Європи виставка картин, які відображають всю повноту радості європейців від повернення делегації РФ у ПАРЄ", - написав адвокат Микола Полозов на своїй сторінці в Facebook, виклавши відповідні фото.

Уся повнота радості європейців від повернення РФ у ПАРЄ: під стінами Асамблеї виставили антипутінські картини 01
Уся повнота радості європейців від повернення РФ у ПАРЄ: під стінами Асамблеї виставили антипутінські картини 02
Фото: Полозов/Facebook

Уся повнота радості європейців від повернення РФ у ПАРЄ: під стінами Асамблеї виставили антипутінські картини 03

Координаторка "Медійної ініціативи за права людини" (МІПЛ) Марія Томак і собі на своїй сторінці в Facebook написала: "Хочете запитати, як тут настрої в ПАРЄ? Десь як на цій картині".

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Уся повнота радості європейців від повернення РФ у ПАРЄ: під стінами Асамблеї виставили антипутінські картини 04
Фото: Томак/Facebook

Вона зазначила, що це "живопис грузинського художника Шота Леладзе, який вже 10 років виходить під Парламентську асамблею під час сесій та "ілюструє"агресивні дії РФ спочатку в Грузії, тепер в Україні".

"Поруч з картинами - український і грузинський прапори. Навколо бігають журналістка і оператор каналу "Росія". Росія повертається з тріумфом, бо їй дозволяють це робити. І при спробі поговорити про порушення Росією міжнародного права страсбурзькі чиновники переводять стрілки: а Україна? А що там з вашими реформами? Зручно", - написала Томак.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 24 червня, в Страсбурзі відкрилася літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. На ній можуть ухвалити рішення про повернення делегації Росії до складу ПАРЄ без виконання будь-яких умов.

Уся повнота радості європейців від повернення РФ у ПАРЄ: під стінами Асамблеї виставили антипутінські картини 05

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