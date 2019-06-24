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24.06.19 16:37

Реванш у такий спосіб точно не пройде, - Сюмар про напад на пам'ятник Нігояну. ФОТО

Активісти партії "Європейська Солідарність" упорядкували меморіал героя Небесної сотні Сергія Нігояна, який раніше сьогодні пошкодив проросійський вандал.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Я не знаю, як правильно назвати людей, які нищать пам’ятники Героїв, загиблих за українську Незалежність… це сьогодні зробили з пам’ятним знаком Сергію Нігояну… Прапори відновили, осколки прибрали. Реванш в такий спосіб точно не пройде", – написала на своїй сторінці у мережі Facebook народна депутатка України, член команди "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар.

Реванш у такий спосіб точно не пройде, - Сюмар про напад на памятник Нігояну 01
Реванш у такий спосіб точно не пройде, - Сюмар про напад на памятник Нігояну 02

Як відомо, 23 червня на вулиці Грушевського невідомий скоїв напад на меморіал герою Небесної сотні Сергію Нігояну.

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