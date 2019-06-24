Тіло загиблого українського воїна Анатолія Сорочинського евакуйовано в тил. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет ТСН

Анатолій Сорочинський, 1989 року народження, житель міста Львів, військовослужбовець 3-го окремого мотопіхотного батальйону 24-ї окремої механізованої бригади, який загинув 22 червня у результаті підриву на вибуховому пристрої під час перевірки місцевості в секторі відповідальності наглядового поста поблизу селища міського типу Оленівка.

Інтенсивний вогонь ворога виключив негайну евакуацію тіла.

"Боєць підірвався на протипіхотній міні близько 18-00. Для того, щоб вивезти тіло з небезпечної зони, було задіяно пошукову групу з 7 осіб. СЦКК і ОБСЄ запросили триденний режим тиші, щоб пошукова група могла знайти загиблого, але стільки часу не знадобилося - хлопця знайшли за годину", - йдеться в сюжеті.

Про дату і час прощання буде повідомлено додатково.

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