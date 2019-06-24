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24.06.19 21:21

Мешканець Ізюму зберігав удома два гранатомети і боєприпаси, - поліція. ФОТОрепортаж

Під час проведення обшуків було виявлено 5 детонаторів до артилерійських снарядів типу "М-12", корпус гранати "Ф-1", детонатор "УЗРГМ-2", дві тротилові шашки, понад 100 патронів і два ручні протитанкові гранатомети.

Працівники Ізюмського відділу поліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України в Харківській області провели санкціоновані обшуки на територіях домоволодінь 46-річного чоловіка, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

З якою метою він зберігав за місцем свого проживання зброю і боєприпаси, чоловік пояснити не зміг.

Вилучені речові докази направлено на експертизу.

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Слідчий вніс інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.

Мешканець Ізюму зберігав удома два гранатомети і боєприпаси, - поліція 01

Мешканець Ізюму зберігав удома два гранатомети і боєприпаси, - поліція 02

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Мешканець Ізюму зберігав удома два гранатомети і боєприпаси, - поліція 03
Мешканець Ізюму зберігав удома два гранатомети і боєприпаси, - поліція 04

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