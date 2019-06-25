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25.06.19 10:21

Невідомі підірвали банкомат, розташований у продовольчому магазині в Харкові, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харкові невідомі підірвали банкомат. Унаслідок події ніхто з громадян не постраждав. Сума збитку, завданого банківській установі, встановлюється.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Подія трапилася близько 3:00 на проспекті Перемоги в м. Харків.

Невідомі підірвали банкомат, розташований у продовольчому магазині в Харкові, - поліція 01

За адресою виїжджали співробітники слідчо-оперативної групи Шевченківського відділу поліції, фахівці вибухотехнічного управління обласного главку поліції. Речові докази вилучено.

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"Під час огляду місця події було встановлено, що невідомі особи підірвали банкомат, розташований у продовольчому магазині. За висновком вибухотехніків, всередині банкомату стався вибух газоповітряної суміші", - сказано в повідомленні.

Невідомі підірвали банкомат, розташований у продовольчому магазині в Харкові, - поліція 02

Факт події зареєстровано в журналі єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання про її кваліфікації згідно з Кримінальним кодексом України. Всі обставини з'ясовуються.

Невідомі підірвали банкомат, розташований у продовольчому магазині в Харкові, - поліція 03

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