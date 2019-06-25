Невідомі підірвали банкомат, розташований у продовольчому магазині в Харкові, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео Подія трапилася близько 3:00 на проспекті Перемоги в м. Харків.

За адресою виїжджали співробітники слідчо-оперативної групи Шевченківського відділу поліції, фахівці вибухотехнічного управління обласного главку поліції. Речові докази вилучено.

Дивіться також: На Харківщині підірвали банкомат і викрали касети з грошима, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Під час огляду місця події було встановлено, що невідомі особи підірвали банкомат, розташований у продовольчому магазині. За висновком вибухотехніків, всередині банкомату стався вибух газоповітряної суміші", - сказано в повідомленні.

Факт події зареєстровано в журналі єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання про її кваліфікації згідно з Кримінальним кодексом України. Всі обставини з'ясовуються.