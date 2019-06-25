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25.06.19 13:25

ПАРЄ капітулювала перед шантажем РФ і де-факто відмовилася від відповідальності за мир у Європі, - заступник глави МЗС Боднар. ФОТО

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар вважає, що ПАРЄ капітулювала перед шантажем РФ, ухваливши резолюцію про обмеження санкційного механізму асамблеї, яка відкриває можливість повернення російської делегації в організацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"ПАРЄ капітулювала перед російським шантажем і де-факто відмовилася від відповідальності за мир і демократію в #Європі. Це покладає додаткову відповідальність на ОБСЄ за безпеку і стабільність в Європі - головний месидж України на ASRC19 OSCE", - написав він.

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ПАРЄ капітулювала перед шантажем РФ і де-факто відмовилася від відповідальності за мир у Європі, - заступник глави МЗС Боднар 01
ПАРЄ капітулювала перед шантажем РФ і де-факто відмовилася від відповідальності за мир у Європі, - заступник глави МЗС Боднар 02
Фото: Боднар/Facebook

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.

ПАРЄ капітулювала перед шантажем РФ і де-факто відмовилася від відповідальності за мир у Європі, - заступник глави МЗС Боднар 03

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