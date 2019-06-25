ПАРЄ капітулювала перед шантажем РФ і де-факто відмовилася від відповідальності за мир у Європі, - заступник глави МЗС Боднар. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"ПАРЄ капітулювала перед російським шантажем і де-факто відмовилася від відповідальності за мир і демократію в #Європі. Це покладає додаткову відповідальність на ОБСЄ за безпеку і стабільність в Європі - головний месидж України на ASRC19 OSCE", - написав він.

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Фото: Боднар/Facebook

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.