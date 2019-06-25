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25.06.19 15:04

У рідному місті Зеленського у Богдана Хмельницького відпала рука з булавою. ФОТОрепортаж

Це не перший подібний інцидент.

"Первый Криворожский" повідомляє, що в Кривому Розі на Гданцівці відпала частина пам'ятника Богдану Хмельницькому, передає Цензор.НЕТ.

На асфальті лежить правиця гетьмана з булавою.

Про потерпілих поки не повідомляється.

Пам'ятник утримується на балансі Центрально-Міської райради.

Вони вже сповіщені про надзвичайну подію.

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Місцеві жителі відзначають, що це не вперше. Раніше навіть доводилося міняти розмір булави гетьмана, щоб уникнути таких ситуацій.

У рідному місті Зеленського у Богдана Хмельницького відпала рука з булавою 01
У рідному місті Зеленського у Богдана Хмельницького відпала рука з булавою 02
У рідному місті Зеленського у Богдана Хмельницького відпала рука з булавою 03

Нагадаємо, шостий Президент України Володимир Зеленський народився 25 січня 1978 року Кривому Розі.

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