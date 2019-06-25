Захоплені українські кораблі зникли з порту окупованої Керчі, - "Крим.Реалії". ФОТО

Як повідомляє "Крим.Реалії", кораблі перемістили в невідомому напрямку, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні журналісти сфотографували акваторію порту військової частини російської берегової охорони в центрі окупованої Керчі і виявили, що українські військові катери, що раніше були під маскувальною сіткою біля причальної стінки, відсутні.

Водночас, тут ще перебував буксир "Яни Капу", захоплений разом з військовими кораблями. Однак, станом на наступний день, вранці 25 червня, буксир на стоянці суден "Генмол" також вже відсутній.

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Разом з тим, окупанти про будь-які переміщення захоплених українських суден не повідомляли.

Український військовий буксир "Яни Капу" в окупованій Керчі, червень 2019 року





Стоянка суден "Генмол" в Керчі, де стояли захоплені українські військові кораблі.

Українські військові кораблі під маскувальною сіткою в окупованій Керчі, лютий 2019 року

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Пізніше ВМС України повідомили, що катери ФСБ РФ вогнем на ураження пошкодили МБАК "Бердянськ", є поранений. А потім заявили про захоплення всіх трьох кораблів спецпризначенцями РФ і шістьох поранених.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

15 і 16 січня Лефортовський суд РФ ухвалив рішення про продовження на три місяці терміну арешту 24 полонених українських моряків. Отже, під арештом вони залишаться щонайменше до кінця квітня.

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.

25 травня Міжнародний Трибунал ООН з морського права виніс рішення, згідно з яким Росія повинна негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.