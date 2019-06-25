Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
25.06.19 19:57

На Майдані встановили "Залізний трон Сходу", створений з уламків снарядів із зони ООС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У центрі Києва встановили арт-об'єкт "Залізний трон Сходу". Його виготовив волонтер із Запоріжжя. Як матеріал використав уламки снарядів і інше залізо, зібране в районі бойових дій.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Кореспондент".

Трон створено запорізьким волонтером за зразком Залізного трону з популярного серіалу "Гра престолів". Тільки для українського "Залізного трону Сходу" використовували снаряди, що розірвалися, уламки військової техніки та інші елементи, знайдені в зоні проведення ООС.

На троні є попереджувальна табличка про те, що його зроблено з гострих предметів, які можуть поранити.

Читайте також: Два кулемети, два гранатомети, снайперська гвинтівка і чотири автомати, - СБУ виявила схованку зі зброєю в Дружківці. ФОТО

Трон виставили на продаж на благодійному аукціоні і продали в 2016 році. Гроші, виручені за нього, направили на допомогу українській армії. Твір зберігався в Запорізькому музеї, але впродовж місяця він виставлятиметься у Києві.

На Майдані встановили Залізний трон Сходу, створений з уламків снарядів із зони ООС 01
На Майдані встановили Залізний трон Сходу, створений з уламків снарядів із зони ООС 02
На Майдані встановили Залізний трон Сходу, створений з уламків снарядів із зони ООС 03
На Майдані встановили Залізний трон Сходу, створений з уламків снарядів із зони ООС 04
На Майдані встановили Залізний трон Сходу, створений з уламків снарядів із зони ООС 05
На Майдані встановили Залізний трон Сходу, створений з уламків снарядів із зони ООС 06
Фото і відео - УНІАН

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100