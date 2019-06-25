Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
25.06.19 20:47

СБУ блокувала канал незаконного обігу вогнепальної зброї. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України викрили та блокували протиправну діяльність організованої групи, яка налагодила механізм незаконного виготовлення та збуту вогнепальної зброї та боєприпасів.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники ввозили контрабандою з країн Західної Європи деталі до вогнепальної зброї через пункти пропуску однієї із західних областей України, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт СБУ. Потім у спеціально обладнаних майстернях із деталей виготовлялася бойова зброя.

Співробітники спецслужби від початку року задокументували низку фактів незаконного виготовлення, постачання і збуту вогнепальної зброї двома фігурантами провадження. "Клієнтів" зловмисники підшукували в колах легальних покупців зброї.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів провадження в Києві та області правоохоронці вилучили пістолет-кулемет, 11 пістолетів марок Glock, CZ, Walther, Heckler & Koch, більше тисячі патронів, а також комплекти деталей для виготовлення пістолетів.

Читайте також: Мешканка Вінниці намагалася ввезти на територію окупованого Криму заборонений револьвер

За місцем проживання одного із зловмисників виявлено майстерню з відновлення бойових властивостей зброї.

Після проведення обшуків фігурантів затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставлено для проведення подальших слідчих дій. Вилучені зразки зброї передано на експертизу.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають першочергові слідчо-оперативні дії.

Операція з викриття зловмисників проводилася спільно з Національною поліцією України під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №10.

СБУ блокувала канал незаконного обігу вогнепальної зброї 01

СБУ блокувала канал незаконного обігу вогнепальної зброї 02
СБУ блокувала канал незаконного обігу вогнепальної зброї 03
СБУ блокувала канал незаконного обігу вогнепальної зброї 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Банду торговців зброєю затримали в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ блокувала канал незаконного обігу вогнепальної зброї 05
СБУ блокувала канал незаконного обігу вогнепальної зброї 06
СБУ блокувала канал незаконного обігу вогнепальної зброї 07
Фото: ssu.gov.ua

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два кулемети, два гранатомети, снайперська гвинтівка і чотири автомати, - СБУ виявила схованку зі зброєю в Дружківці. ФОТО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100