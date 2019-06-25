СБУ блокувала канал незаконного обігу вогнепальної зброї. ФОТОрепортаж

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники ввозили контрабандою з країн Західної Європи деталі до вогнепальної зброї через пункти пропуску однієї із західних областей України, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт СБУ. Потім у спеціально обладнаних майстернях із деталей виготовлялася бойова зброя.
Співробітники спецслужби від початку року задокументували низку фактів незаконного виготовлення, постачання і збуту вогнепальної зброї двома фігурантами провадження. "Клієнтів" зловмисники підшукували в колах легальних покупців зброї.
Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів провадження в Києві та області правоохоронці вилучили пістолет-кулемет, 11 пістолетів марок Glock, CZ, Walther, Heckler & Koch, більше тисячі патронів, а також комплекти деталей для виготовлення пістолетів.
За місцем проживання одного із зловмисників виявлено майстерню з відновлення бойових властивостей зброї.
Після проведення обшуків фігурантів затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставлено для проведення подальших слідчих дій. Вилучені зразки зброї передано на експертизу.
В рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають першочергові слідчо-оперативні дії.
Операція з викриття зловмисників проводилася спільно з Національною поліцією України під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №10.