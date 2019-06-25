Українські військові водолази опановували основи фрідайвінгу і стресостійкості під водою, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Тренувальний курс був дуже насиченим, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони. Зокрема, вперше у Військово-Морських силах Збройних сил України були проведені водолазні спуски на нових апаратах замкнутого циклу італійського виробництва "Сaimano", а також освоєна програма антистресової підготовки (стресостійкості) на основі фрідайвінгу.

"Серед багатьох установок, насамперед ми звертаємо увагу слухачів на надання допомоги в подоланні бар'єрів при роботі під водою в стресових умовах. Це абсолютно інноваційний напрямок роботи, тренує стресостійкість при затримці дихання", - розповів координатор проекту Максим Якимов.

Дивіться також: Політ на наднизькій висоті - підготовка штурмовиків 299 бригади тактичної авіації. Ексклюзивне ВІДЕО

Фрідайвінг - це підводне плавання із затримкою дихання. Він належить до екстремальних видів спорту і займатися ним можна тільки з напарником або досвідченим тренером. У спортивному фрідайвінгу є статична затримка дихання, де результатом є безпосередньо час і динаміка, в якій неважливо, скільки спортсмен перебував під водою, враховується відстань, яку він подолав. У глибинних дисциплінах час теж не враховується - має значення тільки глибина, на яку спортсмен зміг опуститися і піднятися на поверхню.







Фото: mil.gov.ua

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські десантники в румунських горах вчилися відбивати атаки. ФОТОрепортаж