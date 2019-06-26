Вашингтон виділить Києву 4 мільйони доларів на поліпшення захищеності військових складів на території України. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби посольства України в США в Facebook.

Посол України в США Валерій Чалий, відкриваючи засідання, відзначив збільшувану довіру між двома країнами, серед іншого в чутливих сферах, та роль Робочої групи у поглибленні відносин стратегічного партнерства між двома державами.

За підсумками заходу т. в.о. Директора Департаменту міжнародної безпеки МЗС України Руслан Німчинський та Помічник Держсекретаря США з військово-політичних питань Кларк Купер у присутності Посла України в США Валерія Чалого підписали Меморандум про надання Сполученими Штатами допомоги Україні у сфері зберігання боєприпасів, яким передбачається виділення американською стороною щонайменше 4 млн дол. на покращення захищеності військових складів на території України.

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Як зазначається, цей захід, який проводиться двічі на рік, почергово у Києві та Вашингтоні, є важливим двостороннім форумом для обговорення взаємодії між державами у сфері міжнародної безпеки, запобігання розповсюдженню зброї масового знищення та засобів її доставки, контролю технологій, чинної санкційної політики у контексті протидії російській агресії.

Фото: пресслужба посольства України в США / Facebook