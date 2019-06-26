Вночі на проспекті Григоренка у Харкові встановили таблички з ім'ям Жукова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише UA Харків.

Нові покажчики встановили на будинках уздовж проспекту №№ 17, 19, 21, 23, 31.

Як розповів UA Харків житель Харкова Сергій Тимохін, його знайомий, житель одного з будинків по проспекту, побачив драбину за вікном і вирішив, що до його сусідів намагаються проникнути невідомі.

"Біля будинку, біля його вікна, встановили драбину якісь люди, як йому здалося, полізли до сусідів. Оскільки він був один в кімнаті, незрозуміло, що відбувалося, люди спустилися і поїхали собі. Це була біла "Волга" з драбиною на багажнику. Подзвонив, вийшов з хати, подивився, що так, вікно у сусідів ціле, але побачив, що змінена табличка. Питання: чому це відбувається вночі? Сказали, що вночі цього робити не варто. По-перше, це турбує мешканців. По-друге, я розумію, що є рішення, треба показати всі папери і зробити це вдень, щоб це було не як у крадіїв...", — розповів Тимохін.

На місце викликали поліцію. Патрульні попросили робочих припинити роботи до завтра.

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Люди, які змінювали таблички, так і не представилися. За їхніми словами, вони діють на підставі угоди.

Нагадаємо, 19 червня Харківська міська рада проголосувала за повернення імені Жукова проспекту Григоренка. 20 червня рішення офіційно оприлюднили. Того ж дня із позовом до Харківського окружного адмінсуду звернувся представник народного депутата України Андрія Білецького, який просить скасувати рішення міськради. Із заявою до поліції після рішення міськради звернувся депутат міської ради Ігор Черняк. Український інститут національної пам’яті в свою чергу звернувся до ГПУ.