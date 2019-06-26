"Неоднозначна особистість": на Чернігівщині демонтували меморіальну дошку учаснику бою під Крутами, підполковнику УНР Аверкію Гончаренку. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Свобода.FM".

Демонтовану меморіальну дошку райрада має передати Дащенківській сільській раді.

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Представник Українського інституту національної пам’яті в Чернігівській області Сергій Бутко прокоментував рішення ради так:

"На позачерговому засіданні Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при Чернігівській облдержадміністрації це питання було розглянуто. Одностайно рішення Варвинської районної ради засуджено як таке, що завдало шкоди засадам національно-патріотичного виховання в районі та області, об’єктивно, незалежно від мотивів і намірів депутатів районної ради, це була дія проти незалежної української державності, державної політики національної пам’яті, вигідна російському агресору".

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Науковий співробітник Інституту історії України Олександр Алфьоров повідомив, що відвідав Варву, щоб розібратися в цій ситуації. "Заступник голови райадміністрації так і сказав "проголосували одноголосно" за її демонтаж, тому що вона, бачте, не зовсім законна. А на наші історичні аргументи про Крути зауважив, що в битві при Крутах "воювали свої зі своїми"(!!). Іншу позицію, як виявилося, займає районна державна адміністрація, яка хоче відновити дошку на місці і міркує це зробити в липні. Саму ж дошку місцеві депутати після демонтажу "зіпхнули" в село Дащенки, де народився Гончаренко. Звідти її теж вивезли і тепер вона в надійному місці. Нам її показали і гарантували, що вона буде неушкодженою. Ось так, панове! Аверкій Гончаренко - командир оборони Крут, комендант Поділля і начальник канцелярії Петлюри і сьогодні, під час війни, виявляється для місцевих депутатів "неоднозначна особистість!" - резюмував Алфьоров.





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Нагадаємо, Аверкій Гончаренко - (1890-1980) - кадровий офіцер царської армії, військовий професіонал, видатний український патріот, який першим українізував свій підрозділ - школу військових прапорщиків у Києві. Гончаренко - уродженець села Дащенки (нині Чернігівська область), в ході Першої світової війни командир роти, командир піхотного батальйону, на момент бою - командир куреня київської військової школи УНР імені Богдана Хмельницького. Після поразки УНР виїхав на польську Галичину, після початку Другої світової війни вступив до складу дивізії СС "Галичина", воював проти СРСР, потім емігрував і прожив решту життя в США.