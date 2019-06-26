На морі і суші, в повітрі і під водою: 1 липня в Україні стартують українсько-американські навчання "Сі-Бриз-2019". ВІДЕО+ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Цього разу справжньою новацією стане відпрацювання річкового елементу. За легендою навчань ворожі елементи намагатимуться заблокувати вихід до моря із річки Дунай. Корабельно-катерний склад Морської охорони отримає завдання забезпечити супроводження транспортних цивільних суден через гирло Дунаю до Чорного моря. В цьому навчальному елементі будуть задіяні виключно сили Морської охорони Держприкордонслужби.

"Цього року ми пропонуємо більш ширший компонент морської охорони. Ми плануємо також уже другий рік спільно з румунськими колегами проводити міжнародні навчання на річці Дунай. Також ми запланували з представниками берегової охорони Грузії – під час їх візиту до порту Одеси – проведення кілька спільних тренувань-навчань, що стосується суто несення прикордонної служби", - сказав начальник регіонального управління морської охорони Олег Костур.

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У морському компоненті в ході навчань заплановані артилерійські стрільби, висадки оглядових груп, а також удосконалення взаємодії спеціальних підрозділів.

Фото: пресслужба Держприкордонслужби

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