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26.06.19 13:16

Український військовополонений моряк Беспальченко одружився в московському СІЗО "Лефортово". ФОТО

Український військовополонений моряк Віктор Беспальченко 26 червня одружився зі своєю нареченою Тетяною Шевченко в московському СІЗО "Лефортово".

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні мені довелось побачити дуже неординарну подію - весілля за ґратами. В московському СІЗО "Лефортово" уклали шлюб наш військовий моряк Віктор Беспальченко та його наречена Тетяна. Попри непрості обставини - Тетяна у білій сукні, а наречений у костюмі. Жодне весілля не може відбутись без обручок і сьогодні не виняток. Тетяна каже - сьогодні лише розпис. Ще буде справжнє весілля, коли Віктор Беспальченко повернеться на батьківщину", - розповів він.

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Український військовополонений моряк Беспальченко одружився в московському СІЗО Лефортово 01

Роман Цимбалюк і дружина українського військовополоненого моряка Віктора Беспальченка Тетяна Шевченко під СІЗО "Лефортово".


Український військовополонений моряк Беспальченко одружився в московському СІЗО Лефортово 02

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

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