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26.06.19 14:45

Авіаційна академія МВС цього року набирає перший курс зі 177 студентів-пілотів і техніків, - Аваков. ФОТОрепортаж

Під час вступної кампанії Авіаційна академія МВС в Кременчуці набирає за державним замовленням 177 студентів - майбутніх пілотів, техніків і авіоніки. Вони навчатимуться за новою програмою, розробленою спільно з Airbus Helicopters, а для тренувальних польотів цього року отримають два нові вертольоти Н125.

Про це сьогодні, 26 червня, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України.

"Запорука ефективних та якісних операцій – кваліфіковані пілоти, льотний екіпаж та технічні спеціалісти, адже їхнє завдання – не лише врятувати життя людини, надати правоохоронний сервіс, а і безпечно експлуатувати та обслуговувати авіаційну техніку у повному діапазоні завдань та умов служби. Авіаційна академія МВС України у Кременчузі пропонує комплексні навчальні програми підготовки пілотів та техніків, розроблені спільно із фахівцями Airbus Helicopters", - зазначив Арсен Аваков.

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Авіаційна академія МВС цього року набирає перший курс зі 177 студентів-пілотів і техніків, - Аваков 01

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Він додав, що у рамках контракту між МВС України та Airbus Helicoptersв академії будуть встановлені сучасні тренажери Full Flight Simulator гвинтокрилу H225 для польотів, які забезпечують максимально реалістичний досвід, а також практичні навчання на нових гвинтокрилах Н125, які будуть передані коледжу вже цього року.

"Сьогодні на засіданні Уряду ми прийняли два важливих рішення щодо Льотної академії МВС - перерозподіл видатків на її утримання, чим остаточно завершили процес передачі навчального закладу від Міністерства освіти до системи МВС України, а також врахували питання державного замовлення для підготовки спеціалістів. На 2019-2020 навчальний рік ми плануємо прийняти за державним замовленням 28 пілотів, 89 техніків та 60 авіоніків. Ми забезпечимо для пілотів повноцінну льотну практику не на старих і поламаних Мі-2, а на сучасних гелікоптерах Н125. Окрім цього, в академії будуть встановлені два сучасні тренажери Full Flight Simulator гвинтокрилу H225. Так само і щодо техніків, вони повинні вже зараз опановувати сервісне обслуговування сучасних гелікоптерів та навігаційного обладнання. У кожного випускника буде не менше 170 годин льотної підготовки", - підкреслив очільник МВС, додавши, що викладачі також будуть проходити курси на заводі у Франції для максимального ефективного навчального процесу.

Авіаційна академія МВС цього року набирає перший курс зі 177 студентів-пілотів і техніків, - Аваков 02
Авіаційна академія МВС цього року набирає перший курс зі 177 студентів-пілотів і техніків, - Аваков 03
Авіаційна академія МВС цього року набирає перший курс зі 177 студентів-пілотів і техніків, - Аваков 04
Авіаційна академія МВС цього року набирає перший курс зі 177 студентів-пілотів і техніків, - Аваков 05
Авіаційна академія МВС цього року набирає перший курс зі 177 студентів-пілотів і техніків, - Аваков 06

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