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26.06.19 15:21

Перекинута фура заблокувала трасу Київ-Одеса. ВІДЕО реєстратора + ФОТОрепортаж

У Київській області на 65-му кілометрі автодороги М-05 (траса Київ-Одеса) ускладнився рух транспорту через дорожньо-транспортну пригоду за участю вантажівки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Патрульної поліції Київської області в Facebook, за попередньою інформацією, водій іномарки BMW X3 при виїзді з другорядної дороги на головну не надав переваги вантажівці Renault Magnum 480. Водій фури своєю чергою намагався уникнути зіткнення, однак безуспішно. "Як наслідок, Renault перекинувся і зупинився на двох смугах руху одночасно", - повідомили в поліції.

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Водія вантажівки госпіталізовано. На місце ДТП викликали слідчо-оперативну групу для встановлення обставин ДТП.

Перекинута фура заблокувала трасу Київ-Одеса 01
Перекинута фура заблокувала трасу Київ-Одеса 02
Перекинута фура заблокувала трасу Київ-Одеса 03
Перекинута фура заблокувала трасу Київ-Одеса 04
Перекинута фура заблокувала трасу Київ-Одеса 05

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