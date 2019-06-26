З воїном 24-й ОМБр Анатолієм Сорочинським, який загинув на Донбасі, попрощалися на Львівщині. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 26 червня, у селі Підрясне Яворівського району Львівської області відбулося прощання з Анатолієм Ярославовичем Сорочинським (позивний Жмурик), 1989 року народження, мешканцем Львова, солдатом, військовослужбовцем 3-го окремого мотопіхотного батальйону 24-ї окремої механізованої бригади, який загинув 22 червня в результаті підриву на вибуховому пристрої в ході перевірки місцевості в секторі відповідальності спостережного посту поблизу селища міського типу Оленівка Волноваського району Донецької області.

Інтенсивний вогонь ворога унеможливив негайну евакуацію тіла. Після досягнення домовленості щодо припинення вогню вранці 24 червня тіло загиблого бійця було евакуйоване з небезпечної зони волонтерами місії "Евакуація 200" та представниками підрозділу.

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Анатолій Сорочинський народився 19.03.1989 року. З 2015 року воював у складі батальйону "Айдар". Наприкінці 2017-го підписав контракт із 54-ю ОМБр.





