Полторак нагородив військовослужбовців 148-го окремого гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Глава оборонного відомства подякував особовому складу військової частини за сумлінну службу, за те, що кожен військовослужбовець підрозділу з честю і героїзмом виконував завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Також Полторак перевірив хід завершального етапу будівництва інфраструктури для 148-го окремого гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону.

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Звертаючись до особового складу частини, Полторак зазначив:

"Я думаю, що ваш дивізіон буде, напевно, першою військовою частиною, де, якщо порахувати нове житло, виходить 350 місць у гуртожитку поліпшеного планування, де повністю нове обладнання, 150 місць для солдатів строкової служби, нова їдальня.

- Вам не вистачає тільки одного - пари будинків для проживання сімей. Я думаю, що після того, як я побував тут і побачив таку необхідність - ми сплануємо обов'язковий ресурс і наступного року - сплануємо фінансування для будівництва житла для сімей".

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Роботи з будівництва двох казарм поліпшеного планування і їдальні військової частини повністю завершено і вони вже передані в експлуатацію військовим. Тепер у комфортних умовах проживатимуть 250 військовослужбовців військової служби за контрактом. Тривають роботи щодо будівництва трансформаторної підстанції та реконструкції інженерних мереж.