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26.06.19 21:12

Катери прикордонної служби РФ стежили за навчаннями ВМС України в Азовському морі. ФОТОрепортаж

Сьогодні катери ВМС України виходили в акваторію Азовського моря та відпрацьовували вправи згідно з планом бойової підготовки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ВМС.

Катери прикордонної служби РФ стежили за навчаннями ВМС України в Азовському морі 01

"Виконали завдання бойової підготовки разом із силами Державної прикордонної служби України. Відпрацювали режим спільної стрільби по морській цілі, надавали катеру, який втратив хід, допомогу. Крім того, проводили затримання судна і силове захоплення судна-порушника в акваторії Азовського моря", - розповів командир бронекатера "Лубни" капітан-лейтенант Іван Долгих.

Катери прикордонної служби РФ стежили за навчаннями ВМС України в Азовському морі 02

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Катери прикордонної служби РФ стежили за навчаннями ВМС України в Азовському морі 03
Катери прикордонної служби РФ стежили за навчаннями ВМС України в Азовському морі 04

Артилерійські стрільби відбуваються майже кожного тижня, тому всі елементи добре відпрацьовані.

Катери прикордонної служби РФ стежили за навчаннями ВМС України в Азовському морі 05

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Катери прикордонної служби РФ стежили за навчаннями ВМС України в Азовському морі 06

Катери прикордонної служби РФ постійно супроводжували наших моряків, але не заважали.

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