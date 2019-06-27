Чергова катастрофа російського пасажирського літака - 2 людини загинули, понад 20 поранено. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.

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Повідомляється, що у лайнера, який прямував в Улан-Уде, в повітрі відмовив один з двигунів, після посадки літак виїхав за межі злітно-посадкової смуги, врізався в одну зі споруд і загорівся.

Як повідомив прес-секретар глави Республіки Бурятія Олексій Фішев, пасажири на борту вижили - були врятовані 42 дорослих і одна дитина, але загинули двоє пілотів. Крім того, кількість постраждалих - 22 людини.

Пізніше з'явилася інформація, що літак Ан-24 після аварії під Нижньоангарськом отримав критичні пошкодження і згорів.

За даними джерела, зруйновано передню частину літака, включно з кабіною, а салон вигорів під час пожежі.

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Проте "чорні ящики" не отримали фатальних ушкоджень, їх можна буде розшифрувати.





Фото: Газета.ру