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27.06.19 09:39

Пасажирський літак Ан-24 зазнав аварії під час посадки в Бурятії: є загиблі і поранені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Пасажирський Ан-24 здійснив аварійну посадку в аеропорту Нижньоангарська в Бурятії, загинули дві людини, ще 22 постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.

Повідомляється, що у лайнера, який прямував в Улан-Уде, в повітрі відмовив один з двигунів, після посадки літак виїхав за межі злітно-посадкової смуги, врізався в одну зі споруд і загорівся.

Пасажирський літак Ан-24 зазнав аварії під час посадки в Бурятії: є загиблі і поранені 01

Як повідомив прес-секретар глави Республіки Бурятія Олексій Фішев, пасажири на борту вижили - були врятовані 42 дорослих і одна дитина, але загинули двоє пілотів. Крім того, кількість постраждалих - 22 людини.

Пізніше з'явилася інформація, що літак Ан-24 після аварії під Нижньоангарськом отримав критичні пошкодження і згорів.

Пасажирський літак Ан-24 зазнав аварії під час посадки в Бурятії: є загиблі і поранені 02

За даними джерела, зруйновано передню частину літака, включно з кабіною, а салон вигорів під час пожежі.

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Проте "чорні ящики" не отримали фатальних ушкоджень, їх можна буде розшифрувати.

Пасажирський літак Ан-24 зазнав аварії під час посадки в Бурятії: є загиблі і поранені 03
Пасажирський літак Ан-24 зазнав аварії під час посадки в Бурятії: є загиблі і поранені 04
Фото: Газета.ру

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