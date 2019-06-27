Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
27.06.19 12:37

Співробітники Одеської СБУ викрили інтернет-агітатора. ФОТО

Співробітники СБУ в Одесі затримали чергового інтернет-агітатора, який поширював антиукраїнські публікації в мережі.

Співробітники Одеської СБУ викрили інтернет-агітатора. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що чоловік регулярно розміщував на персональних сторінках у соцмережах інформацію із закликами до зміни державного кордону і порушення територіальної цілісності України. Також зловмисник популяризував терористичні організації "Д/ЛНР".

Інформацію фігурант провадження брав із пропагандистських інтернет-видань РФ і сайтів бойовиків незаконних збройних формувань.

Під час обшуку співробітники СБУ виявили у помешканні агітатора комп’ютерну техніку та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексглаву "ЦВК ДНР" Лягіна заарештовано судом на 2 місяці без права застави, - Сарган

За фактом посягання на територіальну цілісність країни відкрили кримінальне провадження (ч.1 ст. 110 ККУ). Чоловікові загрожує до 3 років позбавлення волі.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100