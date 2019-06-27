Найбільш радянський суд у світі, нова робота для Гройсмана, "шахіст" Гриценко. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Гірше не буде
Нова зовнішня політика
Читайте на "Цензор.НЕТ": Перша дипломатична поразка президента Зеленського
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про рішення ПАРЄ: Розчарований ... Шкода, що наші європейські партнери не почули нас
Десь у Вінниці... після виборів
Конем ходи!
Анатолій Гриценко допоможе...
Український суд — найбільш радянський суд у світі!!!
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Який на##й московський", - націоналісти почали акцію проти рішення суду про перейменування проспекту Бандери. ФОТО
Під чуйним керівництвом...
Дивіться, хто прийшов!
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