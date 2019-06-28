Перехожі знайшли валізу з тілом дитини в Чернівцях, - поліція. ФОТО

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє поліція Чернівецької області, передає Цензор.НЕТ.
"27 червня о 21:00 на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що на околиці Чернівців перехожі виявили сумку з тілом мертвої дитини", - йдеться в повідомленні.
Прибувши на місце події, поліцейські виявили тіло мертвого хлопчика віком приблизно до трьох років.
Зараз правоохоронці встановлюють обставини події.
За цим фактом слідчі Садгірського відділення поліції почали кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.