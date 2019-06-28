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28.06.19 13:22

Перехожі знайшли валізу з тілом дитини в Чернівцях, - поліція. ФОТО

У Чернівцях перехожі виявили сумку, в якій було тіло мертвого 3-річного хлопчика.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє поліція Чернівецької області, передає Цензор.НЕТ.

"27 червня о 21:00 на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що на околиці Чернівців перехожі виявили сумку з тілом мертвої дитини", - йдеться в повідомленні.

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Перехожі знайшли валізу з тілом дитини в Чернівцях, - поліція 01

Прибувши на місце події, поліцейські виявили тіло мертвого хлопчика віком приблизно до трьох років.

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Зараз правоохоронці встановлюють обставини події.

За цим фактом слідчі Садгірського відділення поліції почали кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Перехожі знайшли валізу з тілом дитини в Чернівцях, - поліція 02

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